Hübscher Flower-Loop mit Zweigen und Blumen

3 min

Ein sogenannter Boho-Loop ist eine schnelle und schöne Dekoration für Fenster, Türen oder Wände. Unsere Variante mit frühlingshaftem Charme passt perfekt zu Ostern und eignet sich auch als hübsches Mitbringsel.

Boholoop, Flowerloop, Blumenring - der Name ist egal. Ein Metallring wird mit frischen Blüten und Ästen zu einer außergewöhnlichen floralen Deko.

Für den Ring braucht Ihr diese Zutaten:



Metallring (gibt es pur oder mit Strick umwickelt)

Blumendraht

Reagenzgläser

Äste von Birke, Hartriegel, Apfelbaum, Forsythie oder ähnlichem

frische Blüten

Der Metallring bekommt eine Aufhängung. Dann mehrere Zweige vor und hinter dem Ring entlang legen und mit Draht befestigen. Die Reagenzgläser zwischen die Zweige klemmen. Eventuell zur Sicherheit die Gläser am oberen Rand mit Garn oder Draht umwickeln und an den Zweigen befestigen. Den Loop mit Federn und Eierschalen dekorieren, die Reagenzgläser mit Wasser befüllen, Blüten von Narzissen oder Ranunkeln in die Gläser stellen und den Loop aufhängen.