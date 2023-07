3 min

Frank Fischer sammelt verschiedene Salbeiarten und -sorten in seiner Gärtnerei bei Freiburg im Breisgau. Über 300 sind es inzwischen. Am Salbei begeistert den Gärtner auch, dass er Trockenheit und Hitze gut verträgt.





Frank Fischer hat sich eine Gärtnerei aufgebaut, die deutschlandweit einmalig ist. Bei ihm blühen nach und nach über 300 unterschiedliche Arten und Sorten Salbei. Mit seinem Salbei hat sich in der Nähe vom Kaiserstuhl niedergelassen, einer der wärmsten Regionen Deutschlands. Beeindruckend sein Schaugarten mit Salbei aus der ganzen Welt. In seinen "Wanderjahren" war Fischer auch in all diesen Ländern und hat den Salbei und seine Anforderungen dort untersucht.