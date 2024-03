Zimmerpflanzen in der warmen Jahrenzeit nach draußen stellen

13 min

Viele Zimmerpflanzen freuen sich, wenn sie an die frische Luft dürfen, sobald es draußen wärmer wird. Kris Müller von der Gärtnerei Kühne in Dresden erklärt, was Grünlilie, Anthurie, Orchidee und Alokasien brauchen. Außerdem kombinieren wir Alokasie und Schmetterlingsorchidee in einem Topf miteinander und bringen den Ritterstern (Amaryllis) über den Sommer, damit er zu Weihnachten wieder blüht.