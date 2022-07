Wer es kompakter mag, pflanzt Beetrosen. Sie verzweigen sich buschig, blühen zum Teil mehrfach und werden nicht so hoch wie Edelrosen. Auch von ihnen lassen sich hübsche Blüten für die Vase schneiden, wenn auch nicht so langstielige wie von den Edelrosen. Eine besonders schöne Sorte ist 'Kaffe Fassett". Die nach dem Künster Kaffe Fassett benannte Rose bringt dunkelrote Knospen, die in einem kräftigen purpurviolett erblühen und schließlich zu einem zarten Rosé verblassen. Beetrossen können in Gruppen gepflanzt werden, harmonieren aber auch wunderbar mit Stauden wie zum Beispiel Schleierkraut.

So bleiben Rosen lange frisch: am frühen Morgen schneiden, untere Blätter entfernen, schräg anschneiden, täglich neu anschneiden und das Wasser in der Vase wechseln

Kletterrosen und Ramblerrosen wachsen in die Höhe. Hier kommt es darauf an, wie hoch sie wachsen sollen. Kletterrosen werden bis zu 2,50 Meter hoch. Da fangen Ramblerrosen gerade erst an. Sie können gut und gerne sechs Meter hoch werden. Ingo Günther empfiehlt diese Sorten Kletterrosen: 'Amadeus' und 'Deep Love' blühen rot und punkten mit gesunden Blättern. Die ungefüllten, beerenfarbenen Blüten der Sorte 'Orient Aladdin' duften und ziehen Bienen und andere Insekten an. Tolle Ramblerrosen sind beispielsweise 'Russeliana'. Die Rose ist nicht nur robust, gesund und winterhart. Ihre hell-violetten Blüten ziehen Insekten an. Das gilt auch für 'Kiftsgate'. Die Blüten dieser Sorte sind weiß und haben eine gelbe Mitte. Die Sorte wird sogar bis zu acht Metern hoch. Im Herbst bildet sie viele kleine Hagebutten.