Ob Sand-, Ton- oder Lehmboden - Wildrosen sind nicht sehr anspruchsvoll und gedeihen so gut wie auf jedem Untergrund. Allerdings möchten sie ein sonniges Plätzchen im Garten, einige Sorten tolerieren auch Halbschatten. Zudem brauchen die Sträucher viel Platz, da sie bis zu drei Meter in die Breite und Höhe wachsen können. Ein Abstand von einem bis zwei Metern ist empfehlenswert, wenn man eine dichte Wildrosenhecke pflanzen möchte. Gute Pflanzenpartner sind Gräser.

Wenn die Biene an den Stempel in der Rosenblüte gelangt, gibt’s im Herbst auch Früchte.

Am besten werden Wildrosen im Frühjahr oder im Herbst gepflanzt. Da sie genügsam sind, müssen sie lediglich in den ersten Monaten nach der Pflanzung oder in Perioden großer Trockenheit gewässert werden. Generell brauchen Wildrosen kaum Pflege und benötigen keinen Dünger. Wuchern sie zu stark, bietet sich ein Rückschnitt im zeitigen Frühjahr an. Wildrosen lassen sich sehr unkompliziert über Stecklinge vermehren. Sie sind äußerst robust und nicht anfällig für die "typischen" Rosenkranheiten wie Sternrußtau oder Mehltau.