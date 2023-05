Vielfältiges Wurzelgemüse

Ein Vorteil vieler Wurzelgemüse-Arten ist ihre gute Lagerfähigkeit - unter den richtigen Bedingungen. Tut man es nach der Ernte in einen verschlossenen, mit feuchtem Sand gefüllten Eimer, hält es sich bestenfalls bis zum kommenden Frühjahr. Den Eimer stellt man am besten in den Keller. Notfalls geht auch der Balkon, allerdings muss der Eimer dann bei Minustemperaturen reingenommen werden.



Aufgrund ihrer Frostempfindlichkeit sollte man auf alle Fälle einlagern: Möhren, Bete und Rüben.



Den Winter über im Boden bleiben können: Pastinaken, Schwarz- und Haferwurzeln.