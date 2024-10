Prächtige Pflanzen Lilien pflegen und vermehren

2009 gründete Stefan Strasser auf Eigeninitiative die Lilien-Arche in Erlangen. Ziel und Zweck ist es, seltene, vom Aussterben bedrohte Pflanzen zu vermehren und an am Erhalt interessierte Pflanzenliebhaber weiter zu geben. Insbesondere bereits verschollene, oder als ausgestorben geltende Pflanzen Weltweit zu suchen, zu finden, zu verifizieren, zu vermehren und wieder zu verbreiten.