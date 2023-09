Blütentraum Montbretien pflanzen, pflegen und überwintern

Botanisch: Crocosmia x crocosmiiflora; auch Sternschnuppen genannt

Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

Montbretien sind wertvolle Zierpflanzen mit leuchtenden Blütenähren in rotorange bis gelb. Sie blühen im Spätsommer und werden in dieser Zeit blühend in Töpfen angeboten. Obwohl die Überwinterung der wärmeliebenden Pflanzen heikel ist, lohnt sich dennoch ein Pflanzversuch im Garten.