Ein unschöner weißer Belag auf den Blättern kündet von Mehltau. Gegen diesen Pilz hilft es, die Staude nicht zu eng zu pflanzen, so dass die Blätter gut abtrocknen können. Gießen Sie außerdem am besten am Morgen oder in den frühen Vormittagsstunden und vermeiden Sie ein Besprengen der Blätter.