Manche Zimmerpflanzen können Schadstoffe binden und so die Raumluft reinigen. Durch die Fotosynthese nehmen die Pflanzen das Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Luft auf und verwandeln es mit Hilfe von Licht unter anderem in Sauerstoff. Die Pflanzen brauchen die Fotosynthese, um zu wachsen. Durch diesen natürlichen Prozess können Zimmerpflanzen der trockenen Heizungsluft im Winter entgegenwirken. Das hilft gegen einen trockenen Hals und das Austrocknen der Schleimhäute. Je mehr Pflanzen im Zimmer stehen, desto mehr Sauerstoff wird freigesetzt und desto höher ist die Luftfeuchtigkeit.

Außerdem filtern Pflanzen nachweislich Giftstoffe aus der Luft. Möbel enthalten oft Formaldehyd, in Teppichen können Insektizide stecken, auch Farben an Wänden oder auf Möbelstücken dünsten aus und sorgen für eine schlechte Luftqualität. Pflanzen sind in der Lage, diese Giftstoffe über Blätter und Wurzeln aufzunehmen und zu neutralisieren. Einige Pflanzen machen das besser als andere. Neuere Studien allerdings gehen davon aus, dass die luftreinigende Wirkung von Pflanzen nur gering ist.