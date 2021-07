Gesunde und schöne Früchte Äpfel ausdünnen im Sommer

Hauptinhalt

Viele Apfelblüten am Baum, bedeuten viele Äpfel. Doch zu viele Äpfel am Ast sind nicht gut für den Baum und die Ernte. Die Äpfel bleiben klein und der Baum trägt im nächsten Jahr weniger. Martin Penzel vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt erklärt, warum und wie man Äpfel im Sommer ausdünnen sollte.