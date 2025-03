Am besten wird dazu die Erde aus dem Topf oder Blumenkasten genommen und in ein separates Gefäß gegeben. Jetzt heißt es: sieben! In der alten Blumenerde könnten es sich beispielsweise Engerlinge gemütlich gemacht haben, die nun besser an einen anderen Ort im Garten umziehen. Auch Wurzelreste müssen unbedingt entfernt werden. Und durch das Sieben wird die feste Erde auch wieder locker.