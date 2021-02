Ein Blick in die Natur zeigt es: Dort gibt es nirgends Hecken, wie sie viele Grundstücke umgeben: etwa einen Meter breit, grün und sonst nichts.

Im Querschnitt lässt sich die Struktur der Hecke gut erkennen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf In der Natur sind Hecken beispielsweise an Feldrainen zu finden. Sie bestehen aus verschiedenen Bereichen - Kern, Mantel und Saum. Im Kern der Hecke siedeln Bäume wie Birke oder Eberesche, oder über fünf Meter hohe Sträucher. Unter ihnen liegt Totholz und altes Laub. In der Mantelzone gesellen sich Sträucher wie Holunder, Haselnuss oder Schlehe, Hundsrose und Zaubernuss dazu. Hier brüten besonders gern Vögel. In der Saumschicht wachsen Aronstab, Buschwindröschen und zahlreiche Stauden. Eine solche Hecke bietet unzähligen Tieren Schutz und Nahrung. Sie ist ein ökologischer Schatz.

Hamamelis - die Zaubernuss - fasziniert mit ihren gelben Blüten Mensch und Insekt. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf Eine solche Hecke aus mehreren Zonen lässt sich auch im Garten schaffen. Und mit ein bisschen Geschick bietet die Hecke nicht nur für Tiere Versteck und Nahrung. Gut geplant ist sie ein Augenschmaus zu jeder Jahreszeit. Für eine solche Hecke kommen zahlreiche Bäume, Sträucher und Stauden in Fragen. Da die Hecke genau an Garten, Standort und persönliche Vorlieben angepasst werden sollte, lassen Sie sich am besten in einer Gärtnerei beraten.

In eine natürliche Hecke passen viele heimische Bäume und Sträucher. Aber wer besonders viel Wert auf optische Attraktivität legt, wählt besondere Sorten aus. In die Mitte kommt dann zum Beispiel die Kornelkirsche (Cornus mas). Sie wird etwa vier bis fünf Meter hoch, blüht im Frühjahr und trägt im Herbst rote Früchte. In kleinen Gärten punkten eine Säulenzierkirsche oder andere Säulen-Bäume als zentrales Element der Hecke. Dazu passen Sträucher wie der rotblühende Holunder "Black Lace", der Insekten lockende Pfeifenstrauch, das Zwergpfaffenhütchen (Dyonymus alatus compactus) mit seiner wunderbaren Blattfärbung, Wildrosen oder die exotische Berberitze "Juliane". Im Saum wachsen Stauden wie Sonnenhut, Lavendel, Zwergsommerflieder oder Zwergzieräpfel.