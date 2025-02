Mairübchen werden direkt ins Beet gesät - entweder in Reihe oder breitwürfig. Wichtig: Die neuen Pflänzchen müssen vereinzelt werden, so dass sie genügend Platz zum Wachsen haben. Sorten für den frühen Anbau sind 'Schneeball' und 'White Ball'.

Damit die Kohlfliege keine Chance hat, sollten die Pflänzchen am besten mit einem Netz geschützt werden. Die fertigen Rübchen schmecken roh oder gedünstet.

Spinat ist ein Allrounder in der Küche. Er schmeckt im Salat, als Pesto, in Soßen, Füllungen und als Gemüse. Auf dem Beet ist er unkompliziert. Er gedeiht in Mischkultur mit fast allen anderen Kulturen, nur Rote Bete mag er nicht.