Mairübchen heißen Mairübchen, weil sie schon im Mai geerntet werden können. Zumindest dann, wenn sie zeitig ausgesät werden. Schon sechs bis acht Wochen nach der Aussaat sind die Rübchen reif. Mairübchen werden direkt ins Beet gesät - entweder in Reihe oder breitwürfig. Wichtig: Die neuen Pflänzchen müssen vereinzelt werden, so dass sie genügend Platz zum Wachsen haben. Sorten für den frühen Anbau sind 'Schneeball' und 'White Ball'. Damit die Kohlfliege keine Chance hat, die Pflänzchen am besten mit einem Netz schützen. Die fertigen Rübchen schmecken roh oder gedünstet.

Mairübchen in Scheiben schneiden, mit ein bisschen Butter und Salz in der Pfanne dünsten - lecker! Bildrechte: MDR Garten/Annett Zündorf