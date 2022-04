Schneller ernten Welches Frühbeet ist das Beste?

Der erste Salat, Kohlrabi, Radieschen - schon zeitig im Frühjahr können Gärtner die ersten Gemüsesorten säen und pflanzen. Allerdings ist das Wetter zu dieser Zeit noch kühl und wechselhaft. "Bei Frost müssen die Kulturen abgedeckt werden", erklärt Martin Krumbein, Gemüseexperte von Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt. Ein Frühbeet schützt nicht nur vor tiefen Temperaturen. Es wärmt auch am Tag, so dass die Pflanzen schneller wachsen und besser gedeihen. Zudem schützt es vor Schädlingen, die gern an jungen Pflänzchen knabbern. Im Garten von Hobbygärtner Jörg Heiß sollen Frühbeete die ersten Kulturen vor Frost und Feinden behüten. Drei Modelle stehen nun auf den Beeten.