Für eine Blütenpracht im Rasen eignen sich Krokusse, wilde Tulpen, wilde Narzissen, Schneeglöckchen oder auch Winterlinge und Blausternchen. Diese Frühblüher haben ausdauernde Zwiebeln, die immer wieder neue Tochterzwiebeln bilden und sich so Jahr für Jahr durch den Rasen hindurch ans Tageslicht kämpfen.

Hier sieht man schön, wie sich eine gesunde Tulpenzwiebel vermehrt. Nach einem Jahr (rechts) haben sich Tochterzwiebeln gebildet. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Gerade wenn sie in Ruhe gelassen werden, entwickeln sie sich zu üppigen Blütenteppichen. Am richtigen Standort und mit ausreichend Ruhe, bilden die Zwiebeln kleine Tochterzwiebeln, aus denen wiederum hübsche Blüten spießen. Im Gartenbeet können die Zwiebeln ausgegraben und geteilt werden, damit sie sich besser verteilen. Im Rasen sollte man sie aber einfach in Ruhe lassen, rät Brigitte Goss. Wilde Sorten breiten sich zusätzlich durch Samen aus. Auch deshalb ist es wichtig, die Rasenflächen rund um die Frühblüher nicht zu bearbeiten und beim Mähen auszusparen. Was einfach klingt, bedarf trotzdem einer guten Vorbereitung.

Der richtige Boden für Frühblüher im Rasen

Gärtnerin Brigitte Goss weiß, wie man Frühblüher verwildert. Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar Damit Frühblüher gedeihen und sich in der Wiese gut vermehren, ist der Boden das wichtigste Kriterium. Für die meisten Zwiebelblumen bedeutet ein staunasser und schwerer Boden das Ende der Blütenpracht. Andererseits sollte der Boden auch nicht zu trocken sein, er darf also durchaus etwas lehmig, sandig und humos sein. Schauen Sie sich also den Boden unter ihrer Wiese gut an und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus oder bessern Sie ihn mit Kompost und lockerer Erde auf.

Frühblüher auf der Wiese platzieren

Ein schönes Ergebnis erzielt man, wenn die Zwiebeln in Gruppen gesetzt werden. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Zuerst werden Stücke aus dem Rasen ausgestochen. Lockern Sie den Boden auf und geben Sie ruhig eine Schaufel lockeres Erdreich oder Kompost hinzu. Dann werden die Zwiebeln gesteckt. Die Pflanztiefe richtet sich nach der Zwiebelgröße: Sie sollten doppelt so tief gepflanzt werden, wie sie hoch sind. Um möglichst schnell eine gute Wirkung zu erzielen, sollte eine große Anzahl Zwiebeln ausgebracht werden. Sind die Zwiebeln gesteckt, werden sie mit der abgehobenen Grasnarbe wieder abgedeckt.

Den Rasen nach der Blüte pflegen

Wenn im Frühjahr die "Rasen-Frühblüher" verblüht sind, darf der Rasen mit Blumenzwiebeln erst nach fünf bis sechs Wochen gemäht werden. Das Laub muss verwelkt sein, erst dann haben die Zwiebeln die Nährstoffe der Blätter aufgenommen, die sie für die Blüten in der nächsten Saison brauchen. Möchten Sie das Gras dennoch kurzhalten, sollten Sie die Frühblüher gruppenweise als Blumeninseln pflanzen, die gut zu ummähen sind. Fühlen sich die Frühblüher an ihrem Standort wohl, belohnen sie es mit vielen Blüten, die von Jahr zu Jahr mehr werden. Dort wor Frühblüher im Rasen standen sollte erst gemäht werden, wenn das Laub verwelt ist. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Diese Frühblüher gedeihen auf der Wiese

Romantisch wirken Narzissen, wenn sie mitten auf der Wiese blühen. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Die meisten Narzissen können sich selbst überlassen werden. Nach mehreren Jahren haben sich dichte Zwiebelhorste gebildet. Eine besondere Narzisse ist die Dichternarzisse Narcissus poeticus. Sie duftet herrlich und gedeiht auch in der Natur auf Wiesen. Wer möchte, dass Tulpen aus dem Rasen sprießen, sollte sie in Gruppen pflanzen. Tulpen sind nährstoffbedürftig vor und nach der Blüte. Da macht es also nichts, wenn man im Frühjahr den Rasen düngt.



Für die Wiesenbepflanzung empfiehlt Brigitte Goss wilde Tulpen. Sie bilden schnell kräftige Tochterzwiebeln und somit wieder blühfähige Exemplare.

Wie im Zauberwald: der Elfenkrokuss Crocus tommasianum bezaubert mit eher kleinen Blüten. Auch auf einer Wiese setzt sich der Frühblüher durch. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Auch Schneeglöckchen sieht man häufig in Horsten auf dem Rasen wachsen. Entdecken sie Schneeglöckchen auf der Wiese im Nachbargarten, fragen Sie doch einfach, ob Sie sich eine Pflanze ausstechen können. Hier können Sie sicher sein, dass es den Frühblühern nichts ausmacht, sich die Nährstoffe mit den Gräsern zu teilen. Auch Krokusse eignen sich hervorragend für einen Platz im Rasen. Pflanzen Sie am besten verschiedene Sorten. Sie blühen zu unterschiedlichen Zeiten und bieten so für einen langen Zeittraum Nahrung und Schlafplatz für Hummeln und Wildbienen.