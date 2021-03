An den heißen Tagen im Juli ist es an den Wurzeln der Pflanzen im Hochbeet wärmer als bei Wurzeln, die im herkömmlichen Beet gewachsen sind. Sie brauchen mehr Wasser. Gießen Sie am besten kurz nach Sonnenaufgang, wenn die Erde noch kühl ist. Gießen Sie durchdringend, damit die Wurzeln angeregt werden nach unten zu wachsen. Im Sommer können Kreuzblütler, wie Radieschen, Kohlrabi, Brokkoli und Kopfsalate Probleme bereiten. Jetzt ist die Zeit, in der Erdflöhe in Scharen über die Gemüsebeete herfallen und die Ernte von Kohlgewächsen (Kreuzblütlern) zunichte machen. Kopfsalate brauchen einen gleichmäßig feuchten Boden. Da der Salat nicht tief wurzelt, kann er leicht in Hitzestress geraten, dann schießt er: Er blüht, anstatt einen Salatkopf zu bilden.



Aussaat: Schnittsalat, Sommerradieschen

Pflanzung: an sehr heißen Standorten ist das Anwachsen für Jungpflanzen schwierig

Ernte: Schnittsalat, Radieschen, junge Karotten, Gurken, Paprika, Brokkoli, Mangold, Petersilie, Basilikum, Dill, Rucola

Gießhilfen aus Ton, wie Ollas, helfen im Sommer die Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius