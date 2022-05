Für "ewiges" oder mehrjähriges Gemüse gibt es keine eindeutige Definition. Während in warmen Ländern Asiens oder Südamerikas auch Auberginen oder Chilis viele Jahre alt werden können, wachsen sie bei uns nur einen Sommer. Dann erfrieren sie. Auch anderes Fruchtgemüse hat in unseren Gärten keine Chance, den Winter zu überleben.

"In unseren Breiten handelt es sich bei mehrjährigem Gemüse um ausdauernde krautige Pflanzen", erklärt Martin Krumbein, Gemüseexperte von der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt. Es sind also quasi Stauden. Sie können über Aussaat oder Wurzelteilung vermehrt werden.