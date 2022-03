Die Samen der Glockenrebe sind relativ groß und können auch von Kindern gut ausgesät werden. Sie gehören zu den ersten Aussaaten im Jahr, da sie im Vergleich zu anderen Kletterpflanzen viel Zeit brauchen, um Blüten zu bilden. Im Februar oder März werden die Samen in Schalen mit mindestens fünf Zentimetern Erde ausgesät.

Sie können aber auch gleich in Töpfe gesät werden: Drei Samen in einen Topf mit einem Durchmesser von 10 cm oder fünf Samen in einem Topf mit 12 bis 15 cm Durchmesser. Die Samen keimen schneller, wenn sie 24 Stunden vor dem Säen in warmem Wasser eingeweicht werden. Sie gelten als Lichtkeimer. Dennoch schützt eine Abdeckung mit Erde die Samen vor Austrocknung und sie keimen ebenso gut.

Glockenreben keimen bei etwa 18° Celsius nach 14 bis 20 Tagen. Kräftige Keimlinge profitieren vom Pinzieren. Dabei wird der Haupttrieb gekappt, nachdem das dritte Blattpaar erschienen ist. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Wenn die Pflanzen zwei bis drei Blattpaare gebildet haben, wird der Haupttrieb über dem letzten Blatt gekappt. Aus den Blattachseln treiben die Pflanzen dicht aus. Auch wenn die Pflanzen in der Vorkultur im Haus zu groß geworden sind, können sie durchs Pinzieren wieder in Form gebracht werden.

Glockenreben sind frostempfindlich und dürfen erst nach den Spätfrösten Mitte Mai ausgepflanzt werden. Sie gedeihen an sonnigen und halbschattigen Standorten. Am besten wachsen sie an einem sonnigen, warmen Standort in reichlich humoser und nährstoffreicher Erde. Kübel sollten ein Volumen von mindestens 30 Liter besitzen. In der Wachstumsperiode benötigen die Pflanzen viel Wasser und eine wöchentliche Düngergabe oder einen Langzeitdünger.

Glockenreben sind Blattstielranker. Sie benötigen Schnüre oder dünne Drähte, um in die Höhe zu wachsen. Die Blätter der Glockenrebe enden mit einer gegabelten Ranke. Daran sind Haken, mit denen die Pflanze das Rankgerüst fest umklammert. Obwohl die Pflanze eigentlich sehr robust ist, reagiert sie sensibel auf Wind, Berührungen und Bindearbeiten. Die Glockenrebe sollte am besten beim Wachsen möglichst wenig gepflegt, gebunden und lieber "in Ruhe" gelassen werden. Eine grüne Wand mit weißen Blüten - so schön sehen Glockenreben aus. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Die Glockenrebe stammt aus Mexiko. Dort bestäuben Fledermäuse die Blüten. Wer selbst Samen gewinnen möchte, sollte die ersten Blüten im Jahr mit einem Pinsel gegenseitig bestäuben. Es hat sich gezeigt, dass die Bestäubung am Abend am besten funktioniert. Wer keine Samen ernten möchte, schneidet verblühte Pflanzenteile heraus. Dies fördert die Nachblüte. Wer Saatgut gewinnen möchte, lässt bestäubte Blüten stehen. Dann entwickeln sich die Samenstände. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss