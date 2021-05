Auch Sellerie und Kopfsalat sollten nicht zusammen wachsen. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Grundsätzlich ist keine Regel in Stein gemeißelt. Es wird in Gartenforen immer wieder heftig diskutiert, welche Pflanzen sich mögen und begünstigen und welche nicht. So wird zum Beispiel die Partnerschaft von Möhre und Zwiebel häufig empfohlen, weil sie sich gegenseitig die Möhren- und Zwiebelfliege fernhalten. Jedoch ist der Wasserbedarf von Zwiebel und Möhre so unterschiedlich, dass die Zwiebel neben der durstigen und daher gut gewässerten Möhre schnell faulen kann. Die Zwiebel ist schon im Spätsommer fast gereift und entwickelt außen eine trockene Schale, die das Innere schützt. Die Möhre ist zu diesem Zeitpunkt besonders durstig, denn sie speichert gerade dann die Nährstoffe für die Ernte im Herbst.