Herbstkrokusse brauchen Sonne und einen nährstoffreichen Standort.

Der Safrankrokus blüht im September und Oktober. Er liebt kalkarme, sehr warme und sonnige Plätze.

Herbstkrokusse werden oft mit der giftigen Herbstzeitlosen verwechselt. Nur die Anzahl der Staubblätter verrät, welche Pflanze welche ist.

Hauchzarte Krokusblüten im Herbst - das ist ein aufsehenerregender Anblick. Es gibt gleich mehrere Arten, die mit ihren Blüten im September und Oktober den Garten verschönern. Zu den Herbstkrokussen gehören der Safrankrokus (Crocus sativus), der Prachtkrokus (Crocus speciosus) und der Siebenbürger Herbstkrokus (Crocus banaticus).

Standort für Herbstkrokusse

Die blauvioletten Zwiebelblumen benötigen einen durchlässigen, nährstoffreichen Boden und einen sonnigen Standort. Im Steingarten kommen sie gut zur Geltung, weil in dieser Zeit dort wenig blüht und sie nicht von großen Stauden bedrängt werden. Der Prachtkrokus gedeiht aber auch im lichten Schatten. Der Siebenbürger Herbstkrokus wächst sogar mit Farnen und Rhododendren im Halbschatten. Safrankrokusse gehören zu den Herbstkrokussen. Sie haben drei besonders lange Staubblätter. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe

Die richtige Pflege für Herbstkrokusse

Im September erscheinen die Blüten, die erste Fröste unbeschadet überstehen können. Nach der Blüte treiben die Herbstkrokusse Blätter, die im Winter grün bleiben. Decken Sie die Pflanzen nicht mit einer dichten Laubdecke ab, denn das zieht Mäuse an, die mit Vorliebe die Zwiebeln verspeisen. Schützen Sie die Pflanzen mit Reisig vor der Wintersonne und noch wichtiger: vor der Winterfeuchte. Den Zwiebeln schadet weniger der Frost als die Nässe. Deshalb empfiehlt es sich, vor allem die kleineren Arten in Töpfe zu pflanzen. Die werden im Winter an einen Platz gestellt, der kühl und trocken ist.

Eine Pflanztiefe von zehn bis 15 Zentimetern schützt die Zwiebel vor starken Frösten. Auf Dauer bleiben die Herbstkrokusse nur im Garten, wenn sie mit ausreichend Nährstoffen versorgt sind.

Sommerzeit ist Ruhezeit

Herbstkrokusse stammen aus sommertrockenen Regionen, deshalb legen Sie gerade in dieser Zeit eine Ruhephase ein. Um richtig ausreifen zu können ist ein warmer und regenfreier Sommerstandort wichtig. In Regionen mit vielen Niederschlägen sind Herbstkrokusse gut in Töpfen aufgehoben, die in Regenperioden unter ein Vordach gestellt werden können.

Der Safrankrokus