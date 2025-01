Der Wasserstandsanzeiger zeigt an, wann es Zeit ist, die Pflanze zu gießen. Dabei sollte man auf keinen Fall mehr als bis zur "Optimumanzeige" gießen." Wenn das Wasser faulig riecht, hat man es meist zu gut mit dem Gießen gemeint", erklärt Markus Gregg. Auch brauchen die Pflanzen den Wechsel zwischen hohem und niedrigem Wasserstand: "Auf diese Weise können die Wurzeln atmen." Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Der häufigste Fehler ist, dass die Hydros zu viel gegossen werden, dann droht Wurzelfäulnis. Markus Gregg, Hydrogärtner

Daher sollte man Hydropflanzen nicht konstant auf einem hohen Wasserniveau halten. Ist der Zeiger auf dem Minimumstand angekommen, sollte man mit dem Gießen noch drei Tage warten. Die Pflanzen überstehen einen niedrigen Wasserstand einige Tage ohne Probleme. Eine regelmäßige Durchspülung der Hydropflanze, wie sie früher praktiziert wurde, wird heute von den Hydroprofis nicht mehr empfohlen.

Da die Pflanzen keine Nährstoffe über das Substrat aufnehmen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu düngen. Wie viel und in welchem Rhythmus hängt von der jeweiligen Pflanze ab. Verwenden Sie unbedingt speziellen Hydrodünger, der auf die Bedürfnisse von Hydropflanzen abgestimmt ist. Da es im Substrat keine Bodenlebewesen gibt, die den Dünger umwandeln, müssen die Nährstoffe im Hydrodünger sofort den Pflanzen zur Verfügung stehen.

Es gibt Flüssigdünger, den man in geringer Menge bei jedem Gießen zugibt und Langzeitdünger, der direkt in das Pflanzgefäß kommt und mehrere Monate lang hält.

Durch das Düngen lagern sich irgendwann Salze an der oberen Blähtonschicht ab. Diese Ausfällungen erinnern an Schimmel. Sie sind allerding nur ein optischer Makel. Wer sich daran stört, kann entweder das Substrat waschen und anschließend wieder einfüllen oder es ganz erneuern. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Zimmerpflanzen, egal ob in Erde oder Hydro, stehen ungern direkt über einer Heizung, weil ihnen warme, trockene Luft in der Regel nicht bekommt. Bei Fussbodenheizungen sollte man etwas Abstand zwischen Pflanze und Boden bringen. Ein halber Zentimeter, in dem die Luft zirkulieren kann, reicht schon: Stellen Sie die Pflanze also auf eine Rollplatte oder Filzfüße.

Unbeheizte Wintergärten sind generell ungünstig für Hydrokulturen, da keine Erdschicht die empfindlichen Wurzeln vor den kühlen Temperaturen schützt.

Generell müssen Hydropflanzen seltener umgesetzt werden als Erdpflanzen und ihre Gefäße können etwas kleiner sein als bei einer vergleichbaren Erdkultur. Aber ab und zu müssen auch Hydropflanzen in einen größeren Topf umziehen. Der Vorgang ist im Grunde derselbe wie bei Erde: Man gibt unten in den neuen Behälter Substrat und setzt die Pflanze etwa so hoch ein wie sie auch im alten Topf stand. Anschließend füllt man mit Substrat auf, bis sich ein ebener Anschluss mit dem Topf ergibt.

Können Erdpflanzen auf Hydrokultur umgestellt werden und umgekehrt?

Es ist immer schwierig, eine in Erde gewachsene Pflanze auf Hydro umzustellen: "Das gelingt allenfalls bei sehr jungen Pflanzen", so Gärtner Gregg. Grund ist, dass Wurzeln in Erde und Granulat unterschiedlich wachsen und sich dann nur sehr schwer an das neue Substrat gewöhnen können.

Umgekehrt - also von Hydro auf Erde - funktioniert es besser, aber das ist laut Markus Gregg ein eher unübliches Vorgehen. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Kann man Hydropflanzen selbst heranziehen?

Das geht ganz einfach: Stecklingen von Pflanzen werden im Wasser bewurzelt und dann in Hydrokultur gesetzt. Dort wachsen sie gut an.

Über unseren Experten Markus Gregg beschäftigt sich schon seit den 1980er Jahren mit Hydropflanzen. Das Interesse daran wurde ihm praktisch in die Wiege gelegt. Sein Vater Günter Gregg gehörte zu den Begründern der Hydrokultur in Deutschland und adaptierte den Blähton für die Bedürfnisse der Hydropflanzen. Früher zählte die Gärtnerei Gregg zu den größten Produzenten von Hydropflanzen in Deutschland, mittlerweile hat sich die Firma aus der Pflanzenproduktion zurück gezogen und hat sich zum Dienstleister für professionelle Innenraumbegrünung entwickelt.