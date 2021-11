Immergrüne Pflanzen brauchen nicht ständig umgetopft werden. "Man wählt für die Pflanzen einen zwei bis drei Größen größeren Topf", erklärt Marie Luise Krumbein, Floristin und Gärtnerin aus Schönstedt in Thüringen. So kommt beispielsweise eine Pflanze aus einem 20 Zentimeter Topf in einen mit 35 Zentimeter Durchmesser. Der Topf sollte Löcher im Boden haben, so dass keine Staunässe entsteht, die sich bei Frost in einen Eiswürfel verwandelt.