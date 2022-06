Im Frühjahr, wenn die Temperaturen mindestens 8 °C betragen, kann gepflanzt werden. In dem Pflanzsack werden etwa drei Saatkartoffeln gelegt. Der Pflanzsack wird dazu etwa 15 cm mit Erde gefüllt und die Saatkartoffeln leicht mit Erde bedeckt. In der Zeit bis zum Auflaufen der Kartoffeln, also bis die ersten Triebe spitzen, sollte möglichst wenig gegossen werden.

Mit dem kontinuierlichen Auffüllen mit Erde wird das Anhäufeln der Kartoffeln im Anbau auf dem Feld simuliert. Das Anhäufeln hat eine wichtige Funktion. Kartoffeln bilden sich am Ende von Ausläufern, den sogenannten Stolonen. Manche Kartoffelsorten bilden die Ausläufer eher an der Erdoberfläche. Deckt man die Pflanze mit Erde nach und nach ab, also häufelt sie mit Erde an, schützt man die "Ausläufer" vor Sonnenlicht. Bei Kartoffeln, die dem Licht einige Zeit ausgesetzt waren, bildet sich in der Knolle das giftige Solanin, das sie ungenießbar macht.