Die Pflänzchen wurden unter guten Bedingungen in die Erde gebracht. Es gab genügend Nährstoffe, sie wurden angegossen, die Erde war locker. Aber das reicht nicht über den Sommer. "Hier fehlt die regelmäßige Pflege", diagnostiziert Krumbein. Regelmäßig muss die schwere Erde im Garten von Jörg Heiß gehackt werden, damit Luft in die Erde gelangt. In diesem Jahr hat es ausreichend geregnet. Aber auch hier gab es Trockenphasen. Dann muss gewässert werden. Kohl sollte zudem zwei Mal nachgedüngt werden. Das ist mit mineralischem Dünger möglich. Besser sind organische Dünger und am allerbesten ist selbstgemachte Brennesseljauche. Kommen Pflanzen in eine Mangelsituation, wachsen sie natürlich nicht optimal, bleiben klein und mickrig.