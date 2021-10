In Thüringen wird sie seit dem 18. Jahrhundert angebaut. Sogar eine eigene Zuglinie gab es: Die Strecke der Pfefferminzbahn wurde extra zum Transport der angebauten Kräuter gebaut. Sie fuhr zwischen Straußfurt und Großheringen. Noch heute gehört Pfefferminze zu den Kräutern, die in Thüringen auf großen Feldern angebaut werden. So duftet es beispielsweise im Ort Nöbdenitz bei Altenburg von den vielen umliegenden Feldern nach Pfefferminze.

Die Pfefferminzbahn tuckerte an allen Orten vorbei, an denen Pfefferminze und andere Kräuter angebaut wurden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im ersten Jahr wächst die Pflanzen am ausgewählten Ort und liefert ordentlich Blätter. Aber schon im nächsten Jahr sind Ausläufer zu bemerken. Dort treibt die Pfefferminze neu aus. Im nächsten Jahr verlagert sich das Ganze noch weiter. Außen sind ringförmig frische Ausläufer, gleichzeitig wird der ursprüngliche Pflanzort immer weniger dicht. Das liegt daran, dass die Wurzeln Stoffe ausscheiden, die die Pflanze eigentlich gar nicht verträgt. Deshalb wird eine Pfefferminze nach einigen Jahren am gleichen Ort auch bei bester Pflege schlecht aussehen. "Eine Kräuterspirale ist deshalb nur für kurze Zeit ein geeigneter Ort für Pfefferminze", erklärt Blüthner. Die Pfefferminze sollte alle paar Jahre ein neues Plätzchen bekommen. Dort sollte vier bis fünf Jahre keine Pfefferminze gestanden haben.

Echte Pfefferminze wird nicht ausgesät, sondern als Pflanze gesetzt. Das liegt am genetischen Erbe. Wird die Pflanze über Ausläufer oder Stecklinge vermehrt, bekommt man eine genetisch identische Kopie der ursprünglichen Pflanze. Würde man die Pflanze aussäen, würde in jedem Samen ein anderer Teil der Arten zum Vorschein kommen, die in der Kreuzung stecken. Deshalb sollte echte Pfefferminze niemals blühen, sondern immer vor der Blüte geschnitten werden. "Zum Vermehren der Pfefferminze nehmen Sie einfach einen der Ausläufer - die Stolonen - mit frischen, kräftigen, kleinen Trieben und pflanzen es an einer anderen Stelle ein", erklärt Blüthner. Auch Kopfstecklinge sind möglich. Dafür werden einfach Triebspitzen geschnitten: Die unteren Blätter entfernen, die Triebspitzen ins Wasser stellen und warten, bis sich Wurzeln gebildet haben. Dann kann die kleine Pfefferminzpflanze in den Garten gesetzt werden.