Ein saftiger grüner Rasen ist der Stolz vieler Gärtner. Die Fläche wirkt frisch und ordentlich. Sie lockt zum Spielen und Ausruhen. Aber ein solch englischer Rasen ist schwierig zu pflegen. Alle zwei Wochen muss gemäht werden. Mit einer Sprinkler-Anlage oder der Gießkanne muss gewässert werden. Nicht zu reden vom Düngen und Vertikutieren. Ohne ordentliche Pflege verbrennt der Rasen oder verwandelt sich irgendwann in eine Wiese. So mancher Gärtner fragt sich, ob es da nicht eine andere Möglichkeit gäbe. Zumal "60 bis 70 Prozent der Rasenfläche im Garten kaum begangen werden", sagt Jörg Kohout von Kohout's Baumschule und Gartencenter in Elstra. In diesen Bereichen können statt Rasen auch andere Pflanzen wachsen.

Sprengen, düngen, mähen - das muss doch auch anders funktionieren. In einigen Bereichen des Gartens lassen sich Rasenflächen ersetzen. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs