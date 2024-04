Bildrechte: MDR/Mayte Müller

Der Steckling gedeiht am besten unter Folie oder in einem Mini-Gewächshaus, das heißt bei hoher Luftfeuchtigkeit. Er sollte hell stehen, aber nicht direkt in der Sonne. In den folgenden Wochen muss der Boden schön feucht gehalten werden. Damit sich kein Schimmel bildet, wird die Pflanze regelmäßig "gelüftet". Dann könnten sich wieder Wurzeln bilden, wie Brigitte Goss berichtet.