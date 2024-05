13 min

Kartoffeln gehören in Furchen, werden schön angehäufelt und bilden dann neue Knollen. So funktioniert der Kartoffelanbau bei den meisten Gärtnern. Mal mehr und mal weniger. Doch Hobbygärtner Fritz Lange nutzt seit einigen Jahren einen Trick: Er wickelt die Knollen in Schafwolle - und erntet so die doppelte Menge Kartoffeln. Wir haben ihn auf seinem Acker besucht und ein Experiment gestartet. Wir wollen sehen, ob die Kartoffeln in Schafwolle wirklich so viel besser wachsen.