Die meisten Edelgehölze, Stauden und Sommerblumen werden fast ausschließlich im Topf angeboten. Dadurch, dass die Pflanzen in der Regel gut durchgewurzelt sind im Topf, können sie während der gesamten Wachstumsperiode gepflanzt werden und wachsen sicher an. Bei Trockenheit sollten Sie allerdings zusätzlich gießen.

In Gartencentern werden meist blühende Pflanzen angeboten. Sie können also sicher sein, dass sie die gewünschte Blütenfarbe auch tatsächlich erwischen. Bei wurzelnackten Pflanzen und nicht in Blüte stehenden Stauden wie sie oft in Staudengärtnereien verkauft werden, kann es in seltenen Fällen zu Verwechslungen kommen.