Normalerweise wird der Samen ausgesät und dann leicht mit Erde abgedeckt. So bleibt er schön feucht und keimt gut. Doch es geht auch anders. Samen können genauso gut dünn mit Steinen - also sehr feinem Kies - oder mit Perliten abgedeckt werden. Unter dem Kies oder den Perliten hält sich die Feuchtigkeit gut. Die keimenden Pflanzen der zweijährigen Blumen haben genug Kraft, um sich durch die Steinritzen ans Licht zu kämpfen. Es gibt einen weiteren Vorteil: Trauermücken , deren Larven im Boden besonders Keimlinge schädigen, legen hier keine Eier mehr in die Erde. Perlite sind Steine, die aus Vulkangestein gewonnen wurden und durch Hitze wie Popcorn an Volumen gewinnen. Es gibt Perlite im Fachhandel oder im Internet zu kaufen.

Haben sich nach den Keimblättern mehrere Laubblätter gebildet, ist es Zeit für den Umzug ins Beet oder in einen größeren Topf. Die Pflanzen werden vereinzelt und bekommen für sich mehr Platz. Am besten kommen sie schon an Ort und Stelle in den Garten, dorthin, wo sie im nächsten Jahr blühen sollen. Fingerhut und Akelei wachsen in der Sonne und im Halbschatten. Bartnelken, Silberling und Stockrosen brauchen einen sonnigen Platz.