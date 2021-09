Je nach Region und Sorte beginnt im September die Apfelzeit. Sind die Früchte richtig ausgefärbt, sollten die frühen Apfelsorten am besten gleich vom Baum gegessen werden ('James Grieve', 'Carola', 'Prinz Albrecht von Preußen'). Im Gegensatz zu den Winteräpfeln lassen sie sich nicht gut lagern.

Für jede Apfelsorte gibt es Richtwerte, wann die Früchte reif sind. In sehr heißen Sommern kann sich die Ernte aber nach vorne schieben. Ist es sehr warm und trocken, werden die Äpfel häufig nicht so groß - obwohl sie schon reif sind. Nach kühlen Sommern sollten die Äpfel dagegen länger am Baum reifen.