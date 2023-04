Gleich noch ein profan klingender Klassiker, der sich bei genauerem Blick als Delikatesse entpuppt, die es so nur im eigenen Garten gibt. Zuckererbsen werden angehäufelt, wenn sie etwa zehn Zentimeter hoch sind und bekommen ein Reisig als Rankhilfe. Nach acht bis zehn Wochen werden die Schoten geerntet, bevor die Erbsen dick und rund werden. Die ersten Schoten schmecken direkt vom Strauch. Sie sind süß und knackig. Als Gemüse werden sie kurz in Butter gebraten und gesalzen. Zuckerschoten passen auch gut in asiatische Gerichte. Sie werden dafür meist nur kurz im Wok angebraten oder roh an die Speisen gegeben.

Zuckererbsen können auch im Topf gezogen werden. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft