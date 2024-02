Gartenpraxis Geschütztes Hochbeet: Frühbeete aufbauen und bepflanzen

Hauptinhalt

13. Februar 2024, 14:56 Uhr

Frühbeete haben zwei wesentliche Vorteile: Krankheiten an verschiedenen Gemüsesorten werden vermieden, weil die Pflanzen vor Feuchtigkeit und Wind geschützt sind. Außerdem kann man die Erntezeit in der Gartensaison verlängern. Schon im April und noch bis in den November hinein kann im Frühbeet geerntet werden. Gärtnermeister Jürgen Meister vom Egapark Erfurt erklärt, worauf es ankommt.