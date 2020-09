Wenn Gemüseexperte Martin Krumbein von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Erfurt durch Gartenmärkte streift, wundert er sich manchmal, was da im September noch alles angeboten wird. Jungpflanzen wie Grünkohl werden verkauft, auch Rote Bete und Kohlrabi gibt's im Achterpack. "Grünkohl und Rote Bete sind Freilandpflanzen, die im Sommerhalbjahr gepflanzt werden und die eigentlich nicht ins Gewächshaus gehören", sagt Martin Krumbein. Auch der Kohlrabi schafft es im Beet nicht mehr, er hat aber in einem hellen Gewächshaus Chancen noch auszuwachsen und kräftige Knollen zu bilden.

Bei Feldsalat und Zuckerhut wachsen die Blätter einzeln. Sie werden bis zum Frost noch groß genug. Bildrechte: Daniela Dufft

Gedüngt werden muss das Beet nicht extra, ergänzt der Gemüseexperte. Die Pflanzen kommen gut mit den Nährstoffen zurecht, die noch im Boden übrig sind. Auch die Nachsaat von schnellwachsendem Salat am gleichen Standort ist kein Problem. Wichtig ist, in der neuen Saison an eine geeigneten Fruchtwechsel zu denken und dort wo der Salat stand, zum Beispiel Radieschen zu säen, also eine Pflanze einer anderen Familie.