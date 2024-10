Gedüngt werden muss das Beet nicht extra, ergänzt der Gemüseexperte. Die Pflanzen kommen gut mit den Nährstoffen zurecht, die noch im Boden übrig sind. Auch die Nachsaat von schnellwachsendem Salat am gleichen Standort ist kein Problem. Wichtig ist, in der neuen Saison an einen geeigneten Fruchtwechsel zu denken und dort wo der Salat stand, zum Beispiel Radieschen zu säen, also eine Pflanze einer anderen Familie.

Bildrechte: Daniela Dufft