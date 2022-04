Jetzt juckt es in den Gärtnerfingern: Den Samen auf die Erde ausbringen, mit Erde abdecken, andrücken und angießen. Doch so einfach ist das bei Lichtkeimern leider nicht. Wie ihr Name verrät brauchen sie Licht zum keimen und dürfen nicht abgedeckt werden.

Obst und Gemüse

Erdbeeren

Sellerie

Stangensellerie

Blattsalat Erdbeeren sind Lichtkeimer. Bildrechte: Brigitte Goss

Kräuter:

Thymian

Basilikum

Echte Kamille

Bohnenkraut

Dill

Kümmel

Majoran

Estragon

Shiso beziehungsweise Perilla

Kerbel

Ysop

Zitronenmelisse Auch Basilikum ist ein Lichtkeimer. Bildrechte: Brigitte Goss

Zierpflanzen:

Löwenmäulchen

Vergissmeinnicht

Fingerhut

Gartenmargerite Das hübsche Löwenmäulchen ist ein Lichtkeimer. Bildrechte: Brigitte Goss

Aussaat von Lichtkeimern

Das Ausbringen des Saatgutes der Lichtkeimer unterscheidet sich nicht wesentlich von normalem Saatgut. Der Boden bzw. die Oberfläche sollte so eben wie möglich sein. Dann wird das Saatgut gleichmäßig, in Reihen oder in kleinen Gruppen verteilt. Jetzt könnte man vermuten, dass man den Samen nicht abgedeckt, damit er genügend Licht bekommt. Doch ohne Abdeckung würde er schnell austrocknen. Im gegensatz zu Dunkelkeimern werden die Samen von Lichtkeimern nur auf der feuchten Oberfläche der Anzuchterde ausgebracht. Bildrechte: Brigitte Goss

Im Freiland ist es sinnvoll, das Saatgut dünn mit Erde oder Sand abzudecken und dann anzugießen. So bleibt der Samen gleichmäßig feucht und bekommt aber noch ausreichend Licht.

Werden die Samen in Aussaatschalen vorgezogen, braucht das Saatgut eine Abdeckung, damit die nötige Luftfeuchte erhalten bleibt. Dazu eignet sich zum Beispiel eine Glasscheibe oder leere Plastikbehälter von beispielsweise Hummus, Antipasti oder Frischkäse, die einen durchsichtigen Deckeln haben. Ein Deckel hat einen tollen Nebeneffekt: So lassen sich die Aussaten stapeln. Das spart eine Menge Platz. Bildrechte: Brigitte Goss

Alle zwei bis drei Tage sollte der Deckel kurzzeitig entfernt und die Saaten gelüftet werden, damit sich keine Schimmelpilze bilden. Lichtkeimer brauchen neben viel Licht auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Trotzdem ist regemäßiges Lüften Pflicht. Bildrechte: Brigitte Goss

Wildkräuter sind oftmals Lichtkeimer