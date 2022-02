Ein Warmbeet, auch Mistbeet genannt, ist eine Art des Frühbeets, das mit Pferde- oder Kuhmist befüllt wird. Der Mist setzt in Verbindung mit Wasser die Verrottungsprozesse im Boden in Gang, die für die Wärme sorgen. Dadurch kann ein solches Beet bereits Ende Januar im Garten aufgebaut und bepflanzt werden. In dem Warmbeet können die Pflanzen also vorgezogen und wesentlich früher als sonst geerntet werden. Schon ein paar Wochen nach der Aussaat ist das erste Gemüse reif - Radieschen oder schnell wachsendes, robustes Blattgemüse zum Beispiel.