Der Pilzanbau auf einem Holzstamm ist etwas für geduldige Gärtner, denn es dauert meist mindestens ein Jahr bis die ersten Pilze wachsen. Dafür wachsen sie dann mehrere Jahre, bis die Nährstoffe des Baumstamms aufgebraucht sind. Das Mycel der Pilze steckt in Holzdübeln, mit denen die Baumstämme sozusagen geimpft werden. In den Stamm werden je nach Dübelgröße Löcher gebohrt und die Dübel ganz einfach mit einem Hammer spiralförmig rund um den Stamm versenkt (hier gilt: je mehr desto besser). Der geimpfte Stamm sollte dann mindestens sechs bis zehn Wochen frostfrei, schattig und windgeschützt ruhen, beispielsweise unter einer Hecke. Der Platz darf nicht zu nass sein, dann schimmelt das Holz. Fruchtkörper entwickeln sich erst, wenn der Stamm vom Mycel durchwachsen ist. Je dicker der Stamm, desto länger braucht der Pilz. 15 Zentimeter Durchmesser sind ideal. Hierfür braucht der Pilz etwa ein Jahr.

Waldpilze lassen sich auf dem Beet anbauen. Die Kultur ist im Handel erhältlich. Geliefert wird immer ein Substrat – also der Nährboden und die Pilzbrut. Die genaue Vorgehensweise wird in den Anleitungen der Hersteller erklärt. Grundsätzlich gilt: Für den Anbau von Waldpilzen eignet sich ein schattiger Standort unter Laubbäumen und Büschen. Wichtig ist, dass die Erde nährstoffreich ist, am besten in der Nähe des Kompostplatzes. Der Standort muss geschützt sein, damit die Pilze nicht durch Regen und Wind zerstört werden.