Gärtnerin Brigitte möchte diesen Sommer viele Sommerblumen für Trockensträuße und Trockengestecke ansäen und anpflanzen. Damit es gelingt und der Frost die Mühen nicht zunichte macht, zieht die Expertin die Blumen im Haus vor. Brigitte Goss empfiehlt die Pflanzerde einen Tag vor der Aussaat im Backofen zu sterilisieren, da viele Trauermücken jetzt aktiv werden und die kleinen Pflanzen fressen. Hierfür wird die Erde in einem Topf mit Deckel für eine halbe Stunde in den Backofen gestellt und bei 150 Grad Celsius erhitzt. Das Erhitzen in einem geschlossenen Topf ist wichtig, da die erwärmte Erde stark riecht. Außerdem bleibt so die Feuchtigkeit in dem Substrat erhalten. Durch die Hitze werden die Maden der Trauermücken abgetötet.

Sommerblumen sind frostemfindlich. Deswegen ist es ratsam, sie im Topf vorzuziehen. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss