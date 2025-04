Mietbeete eignen sich für alle, die gern Gemüse anbauen möchten. Das zeigt ein Blick in die Saisongärten: Auf den Mietbeeten gärtnert eine bunte Mischung von Menschen. Familien, denen es wichtig ist, dass ihre Kinder in der Natur sind und lernen, wie alles wächst. Ältere Menschen, die früher mal einen Gemüsegarten hatten und die ihre Erfahrungen weitergeben. Junge Leute, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Erfahrene Gärtner mit eigenem Garten, die zusätzlich Gemüse anbauen wollen.

Mietbeete gibt es bei den meisten Anbietern in verschiedenen Größen. Ob ein 20-Quadratmeter-Beet für ein bis zwei Personen oder knapp 100 Quadratmeter Gemüsegarten für eine große Familie - gezahlt wird einmalig ein fester Betrag. Je nach Größe und Anbieter werden zwischen 100 und 600 Euro berechnet.

Die Mietbeete sind so konzipiert, dass es die gesamte Saison etwas zu ernten gibt. Viele Saisongärtner haben eine Tiefkühltruhe und essen den ganzen Winter von ihrem geernteten Gemüse.

Das kommt natürlich immer aufs Wetter an, auf die Zeit, die man investieren kann, und natürlich auf die Größe des gemieteten Beetes. Man sollte zwei bis drei Stunden in der Woche einplanen. "Viele Saisongärtner bleiben deutlich länger", berichtet Natalie Kirchbaumer vom Mietbeet-Anbieter "Meine Ernte". Für sie ist das ein Urlaubsort vor der Haustür, an dem sie abschalten können und sich gerne aufhalten. Der Vorteil zum eigenen Garten: Kein Rasen muss gemäht, keine Hütte gestrichen, kein Baum verschnitten werden.