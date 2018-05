FAQ Bewässerung mit Ollas

Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. In erster Linie hängt die Menge des Wasserbedarfs von den Pflanzen selbst und der Witterung ab. Dementsprechend schnell oder langsam leert sich die Olla auch. Ollas können die reguläre Bewässerung ‚nur‘ unterstützen, sie aber nicht ersetzten.

Weil bei regulärem Gießen oft nur die Erdoberfläche nass wird, bilden sich in Beeten häufig sogenannte Tellerwurzeln aus, d.h. die Wurzeln wachsen nur horizontal. Dem kann mit der Olla-Bewässerung entgegen gewirkt werden. Mit Ollas wird die Erde auch in den unteren Schichten feucht, so dass die Wurzeln in die Tiefe wachsen. Das lässt die Pflanzen robuster gegenüber Trockenperioden werden.