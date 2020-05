Die Bienenkönigin ist am länglichen Hinterleib zu erkennen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer einen Imker im Bekanntenkreis hat, kann erst einmal um ein Volk und Starthilfe bei der Betreuung bitten. Einsteiger können sich außerdem an einen Imkerverein in der Nähe wenden oder am besten gleich Mitglied werden. Erfahrene Imker helfen dann meistens in den ersten Monaten mit den Bienen. Ein Volk von einem Imker aus der Gegend koste im Frühsommer ungefähr 100 bis 120 Euro, berichtet Horst Jäger-Mang. Einige Imkervereine richten auch Schnupperkurse, Honigmärkte oder Tage der offenen Tür aus, um Interessierte für das Hobby zu begeistern.