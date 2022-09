Für die wirklich sinnvollen Rasenflächen, auf denen man häufig läuft oder spielt, empfiehlt Gärtnerin Brigitte Goss, auf Grasmischungen für trockene Standorte umzusteigen und die Fläche am besten neu anzulegen. Saatgutproduzenten haben das Dürreproblem erkannt und bieten Grassamenmischungen an, die tiefer wurzeln als andere Gräser. Während die Gräser klassischer Rasenmischungen nur etwa 15 bis 30 Zentimeter tief wurzeln, können die Gräser für trockene Standorte sich mit ihren bis zu 80 Zentimeter tief wachsenden Wurzeln noch sehr lange selbst versorgen. Gras, das tief wurzelt, ist zum Beispiel Rohrschwingel Festuca arundinacea. Vielversprechend sind auch Rasenmischungen mit Mikroklee, auch Microclover genannt. Die kleine Kleeart wird zwar nur in geringen Mengen eingemischt, bietet aber in Trockenperioden länger ein grünes Gesamtbild als ohne. Zudem bringt der Klee Stickstoff aus der Luft in den Boden und versorgt die Gesellschaft der Gräser mit Nahrung.

Mikroklee bleibt länger grün und bringt Nährstoffe in den Boden. Bildrechte: MDR/Harald Nonn