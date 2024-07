Pilzerkrankungen Echten Mehltau loswerden

Warm und feucht - so mag es der Echte Mehltau. Er breitet sich an heißen Tagen, aber auch in feuchtwarmen Sommern, an vielen Pflanzen aus. Da hilft ein Blick in den Kühlschrank, denn das Gegenmittel heißt Milch - sie kann die Pflanzen gegen Echten Mehltau schützen.