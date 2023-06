Eine Bodenprobe zu nehmen, scheint nicht besonders schwierig. Aber damit die Ergebnisse auch wirklich aussagekräftig sind, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ganz wichtig: Nicht nur eine Probe nehmen. Der Boden unterscheidet sich auch in einem kleinen Garten. "Deshalb sollte man in Gedanken eine Diagonale quer durch den Garten legen und an beiden Enden sowie in der Mitte dieser Diagonale eine Probe nehmen", erklärt Dr. Christoph Koch, Professor für Umwelttechnik an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Stechen Sie dafür spatentief in die Erde und heben sie diese aus.

Von der Oberfläche bis in 30 Zentimeter Tiefe sollte die Erde für die Probe genommen werden. Spatentief ist ein gutes Maß. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf