Nährstoffe aus der Tüte Dünger: Welche Dünger gibt es und was steckt drin?

15. April 2025, 09:38 Uhr

Hobbygärtner meinen es gut mit ihren Pflanzen. Sie brauchen zwar Nährstoffe, diese sind aber schon oft im Boden enthalten. Bevor also gedüngt wird, empfiehlt der Ingenieur für Pflanzenzüchtung Jörg Krüger, eine Bodenanalyse machen zu lassen. Nur so lässt sich in Erfahrung bringen, was wirklich im Boden fehlt. So wird Überdüngung vermieden.