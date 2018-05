Die heutigen Gemüsepflanzen sind vor allem auf ein rasches Wachstum und hohe Erträge gezüchtet, so dass sie gute Bedingungen brauchen. An einem weniger geeigneten Standort leiden sie schnell an Mangelerscheinungen, Krankheiten oder Schädlingsbefall. Jede Gemüseart hat dabei einen ganz eigenen Bedarf an Nährstoffen. Was manchen Pflanzen nützt, kann für andere zu viel sein. Wer Gemüse anbaut, sollte daher beim Düngen auf die Bedürfnisse von Stark-, Mittel- und Schwachzehrern achten. Starkzehrer sind in der Regel Gemüsepflanzen, die schnell wachsen und viele oder besonders große Früchte ansetzen.