Was ist Humus Humus ist abgestorbene Bodensubstanz. Besonders konzentriert ist Humus in den oberen zehn bis 30 Zentimetern des Bodens. Dieser Oberboden enthält viele wichtige Nährstoffe für Pflanzen (Stickstoff und Phosphor z.B.) und ist wichtiger Lebensraum für Bodenlebewesen.

Ein Behälter kann beispielsweise aus Kaninchen- oder Hühnerdraht einfach geformt werden. Dafür wird ein Viereck zugeschnitten. Schneiden Sie das von den Ecken zur Mitte etwa 20 Zentimeter ein und biegen es zu einem Würfel. Vier Hölzer oder Zweige fixieren den Korb am oberen Rand. Auch ein dickes Rohr, beispielsweise ein Stück Dachrinne, kann zur Humusbox umfunktioniert werden. In das Rohr müssen viele Löcher gebohrt werden, damit Würmer rein und rauskommen und so der Nährstofftransport funktioniert.

Das darf in den Humusbehälter: * Abgestorbene Pflanzenteile * Blütenfreies Unkraut * Blätter * Blüten von Blumen * Gartenabfälle * ungekochte Küchenabfälle * Eierschalen Ganz wichtig: Keine Zwiebeln und Knoblauch in den Humusbehälter werfen! Kompostwürmer können die Gewürzpflanzen nicht leiden.

Fangen Sie langsam an, also füllen Sie den Humuskorb nicht gleich bis zum Rand. Zuerst kommt nur eine Schicht Gartenabfälle in den Korb, gemischt mit Erde. Dazu kommen die Würmer. Ganz wichtig ist, die Humusbox abzudecken, denn Würmer verrichten ihre Arbeit in der Dunkelheit.